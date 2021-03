Harry e Meghan, Caprarica dice la sua: “Parallelismo con Diana? I casi sono diversi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo storico inviato Rai da Londra ha parlato dell’intervista dell’ex coppia reale Antonio Caprarica per anni (prima di chiudere in maniera burrascosa con la Rai) è stato inviato a Londra per raccontare le vicende reali e gli intrighi di corte. Chi meglio di lui, quindi, potrebbe dare un punto di vista sulla vicenda e sull’intervista di Harry e Meghna? Il giornalista è stato raggiunto da “Rolling Stone” e ha dato la sua visione delle cose. Come molti, infatti, Caprarica non vede Meghan come vittima o come una nuova Diana, le vicende, spiega sono sideralmente diverse. Il punto vero dello speciale sulla CBS è questo e si basa sull’imitazione, persino nei dettagli, della famosa intervista di Diana a Panorama nel 1995. Meghan davanti alle telecamere con gli ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo storico inviato Rai da Londra ha parlato dell’intervista dell’ex coppia reale Antonioper anni (prima di chiudere in maniera burrascosa con la Rai) è stato inviato a Londra per raccontare le vicende reali e gli intrighi di corte. Chi meglio di lui, quindi, potrebbe dare un punto di vista sulla vicenda e sull’intervista die Meghna? Il giornalista è stato raggiunto da “Rolling Stone” e ha dato la sua visione delle cose. Come molti, infatti,non vedecome vittima o come una nuova, le vicende, spiegasideralmente diverse. Il punto vero dello speciale sulla CBS è questo e si basa sull’imitazione, persino nei dettagli, della famosa intervista dia Panorama nel 1995.davanti alle telecamere con gli ...

