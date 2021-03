Harry deluso da Carlo ma con la Regina un ottimo rapporto (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ arrivata anche in Italia l‘intervista a Meghan ed Harry e abbiamo potuto cogliere, ascoltando entrambi nel loro racconto, anche altre sfumature che non sono state messe in evidenza. Harry ha cercato di spiegare a Oprah, che ancora prima che Meghan Markle entrasse nella sua vita c’erano molte cose che non andavano, solo che, abituato a schemi rigidi, non si era mai reso conto che da tutto quello poteva scappare. Non a caso oggi, si dice dispiaciuto per il fatto che suo padre Carlo e suo fratello William continuino ad ascoltare questa “istituzione” che detta legge, dalla quale lui è voluto scappare. Ma non ci sta a parlare di una coltellata alle spalle, di un tradimento e ribadisce che lui e Meghan per due anni hanno parlato con la famiglia reale della volontà di essere membri non senior della famiglia reale. Per avere meno pressione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ arrivata anche in Italia l‘intervista a Meghan ede abbiamo potuto cogliere, ascoltando entrambi nel loro racconto, anche altre sfumature che non sono state messe in evidenza.ha cercato di spiegare a Oprah, che ancora prima che Meghan Markle entrasse nella sua vita c’erano molte cose che non andavano, solo che, abituato a schemi rigidi, non si era mai reso conto che da tutto quello poteva scappare. Non a caso oggi, si dice dispiaciuto per il fatto che suo padree suo fratello William continuino ad ascoltare questa “istituzione” che detta legge, dalla quale lui è voluto scappare. Ma non ci sta a parlare di una coltellata alle spalle, di un tradimento e ribadisce che lui e Meghan per due anni hanno parlato con la famiglia reale della volontà di essere membri non senior della famiglia reale. Per avere meno pressione ...

