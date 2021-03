Gerrard: “I tifosi del Liverpool non mi vogliono come tecnico. Preferiscono Klopp…” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Steven Gerrard allenatore del Liverpool. Forse un giorno, non sicuramente adesso. Il motivo? I tifosi Reds... non lo vogliono. L'ex stella del club inglese ha parlato a ITV News dei costanti rumors che lo vorrebbero alla guida del suo ex club soprattutto a seguito dell'addio del ct della Germania Low che ha incrementato le voci sul possibile approdo di Jurgen Klopp. Una serie di incastri che, però, ad oggi non risulterebbero decisivi per questo cambio nelle varie panchine.Gerrard e il futuro a Liverpoolcaption id="attachment 634809" align="alignnone" width="600" Gerrard (Getty Images)/caption"Io allenatore del Liverpool? I tifosi del Liverpool non vogliono che io guidi la squadra", ha risposto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stevenallenatore del. Forse un giorno, non sicuramente adesso. Il motivo? IReds... non lo. L'ex stella del club inglese ha parlato a ITV News dei costanti rumors che lo vorrebbero alla guida del suo ex club soprattutto a seguito dell'addio del ct della Germania Low che ha incrementato le voci sul possibile approdo di Jurgen Klopp. Una serie di incastri che, però, ad oggi non risulterebbero decisivi per questo cambio nelle varie panchine.e il futuro acaption id="attachment 634809" align="alignnone" width="600"(Getty Images)/caption"Io allenatore del? Idelnonche io guidi la squadra", ha risposto ...

Ultime Notizie dalla rete : Gerrard tifosi Low accende il mercato: da Klopp a Flick, può partire il valzer delle panchine E c'è un nome che più degli altri stuzzica la fantasia dei tifosi: quello di Steven Gerrard , fresco campione di Scozia con i suoi Rangers , che potrebbe chiudere un cerchio tornando dove è diventato ...

Klopp bomba di mercato: può arrivare in serie A. Liverpool in crisi nera ... alcuni tifosi chiedono l'esonero dell'ex allenatore del Borussia Dortmund o comunque l'addio a fine stagione (e c'è qualcuno che invoca l'ex idolo Reds, Steven Gerrard , attualmente ai Rangers ...

