George Clooney è nei guai | la moglie Amal odia il suo Dottor Ross di E R

Leggi su amica

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Rivelazioni di casaha confessato che allanon piace il suo. Sì, proprio il personaggio che trasformò l’allora semi-sconosciuto attore (il suo massimo era stato La vendetta dei pomodori assassini) in una megastar. Insomma: non è vero che ci siamo innamorate tutte di DougAlamuddin, per esempio, non lo è mai stata…nel camice delDoug, pediatra di E.R. Medici in prima linea. Il personaggio che lo trasformò in divo/sex symbol adesso gli crea dei problemi in famiglia…: Con, il problema è ...