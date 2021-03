Everton, paura per Olsen: rapinato in casa e minacciato con un machete (Di mercoledì 10 marzo 2021) Attimi di paura per Robin Olsen.Il portiere dell'Everton, in prestito dalla Roma, era con la moglie Mia e i due figli (Alicia di 5 anni e Alexander di 2) quando dei banditi si sono introdotti presso la sua abitazione, armati di machete. L'estremo difensore svedese - informa Gazzetta.it - è stato minacciato da uno dei ladri con un coltello per farsi consegnare soldi e oggetti di valore mentre il resto della banda teneva sotto scacco moglie e figli.A quel punto, Olsen ha consegnando loro i gioielli e un orologio di lusso. Il tutto è accaduto sabato sera nella casa in affitto della famiglia a Hale Barns, nel Cheshire, una zona abitata da diversi calciatori. Nelle scorse settimane anche il tecnico Carlo Ancelotti è stato preso di mira: due uomini hanno rubato una ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Attimi diper Robin.Il portiere dell', in prestito dalla Roma, era con la moglie Mia e i due figli (Alicia di 5 anni e Alexander di 2) quando dei banditi si sono introdotti presso la sua abitazione, armati di. L'estremo difensore svedese - informa Gazzetta.it - è statoda uno dei ladri con un coltello per farsi consegnare soldi e oggetti di valore mentre il resto della banda teneva sotto scacco moglie e figli.A quel punto,ha consegnando loro i gioielli e un orologio di lusso. Il tutto è accaduto sabato sera nellain affitto della famiglia a Hale Barns, nel Cheshire, una zona abitata da diversi calciatori. Nelle scorse settimane anche il tecnico Carlo Ancelotti è stato preso di mira: due uomini hanno rubato una ...

