Elisa Isoardi | da Raimondo Todaro agli altri naufraghi | la rivelazione

L'ex conduttrice de "La Prova del Cuoco", Elisa Isoardi, ha rivelato in un'intervista a "Chi", cosa pensa degli altri naufraghi. E di Raimondo Todaro, invece… Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno partecipato a Ballando con le Stelle, programma con Milly Carlucci. Elisa Isoardi è prontissima per partire per l'Honduras. E', infatti, una delle naufraghe che fra pochi giorni sarà sull'isola per poter affrontare nuove sfide. E' reduce da "Ballando con le Stelle", dove la conduttrice ha diviso il palcoscenico con il ballerino Raimondo Todaro. Per i fan della trasmissione e della coppia, i due avevano una storia d'amore. Era visibile a tutti ...

