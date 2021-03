Dpcm, la nuova stretta sarà discussa venerdì in Consiglio dei ministri: il governo vuole aspettare i nuovi dati dei contagi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto rinviato a venerdì, quando saranno disponibili dati più aggiornati sulla diffusione dei contagi nel nostro Paese. Si è conclusa con un nulla di fatto la riunione a Palazzo Chigi della cabina di regia, convocata per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che ha chiesto chiusure nei weekend come a Natale, più restrizioni nelle Regioni gialle e zone rosse modello Codogno. Le valutazioni preliminari che sono state discusse oggi saranno condivise giovedì con le Regioni in vista di un eventuale nuovo Dpcm, imposto dalla crescita dei contagi e soprattutto dall’aumento dei ricoverati in terapia intensiva, come dimostrano i numerosi allarmi che arrivano dai territori, ultimi in ordine di tempo quelli in Puglia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto rinviato a, quando saranno disponibilipiù aggiornati sulla diffusione deinel nostro Paese. Si è conclusa con un nulla di fatto la riunione a Palazzo Chigi della cabina di regia, convocata per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che ha chiesto chiusure nei weekend come a Natale, più restrizioni nelle Regioni gialle e zone rosse modello Codogno. Le valutazioni preliminari che sono state discusse oggi saranno condivise giovedì con le Regioni in vista di un eventuale nuovo, imposto dalla crescita deie soprattutto dall’aumento dei ricoverati in terapia intensiva, come dimostrano i numerosi allarmi che arrivano dai territori, ultimi in ordine di tempo quelli in Puglia e ...

Advertising

fattoquotidiano : Dpcm, cabina di regia riunita per discutere la nuova stretta. Emiliano: “Pronte restrizioni in Puglia”. Piemonte, i… - Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - StefanoBornia : In arrivo l’ennesimo antidemocratico #dpcm. Sento già le proteste di #salvini e #renzi. Ah no, a questo giro sono n… - calygola : Nuovo governo nuove misure....ehm...forse che no? - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Dpcm, cabina di regia riunita per discutere la nuova stretta. Emiliano: “Pronte restrizioni in Puglia”. Piemonte, i me… -