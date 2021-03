Da P&G un progetto per l’innovazione green e l’imprenditoria femminile (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Innovare, insieme, per disegnare un mondo migliore per le prossime generazioni. Con questo obiettivo Procter & Gamble chiama per la prima volta a raccolta le start-up italiane. Al suo fianco, LVenture Group, realtà di punta del Venture Capital in Italia e uno dei più importanti acceleratori di start-up a livello europeo, e il Women’s Forum for the Economy & Society, piattaforma di influenza internazionale che promuove la voce e la visione delle donne su tematiche di genere e sulle principali questioni sociali ed economiche di portata mondiale. L’iniziativa nasce nell’ambito della campagna di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con cui Procter & Gamble Italia sosterrà e realizzerà in Italia iniziative di innovazione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.“Negli ultimi anni P&G sta dimostrando di saper lavorare con il cuore, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Innovare, insieme, per disegnare un mondo migliore per le prossime generazioni. Con questo obiettivo Procter & Gamble chiama per la prima volta a raccolta le start-up italiane. Al suo fianco, LVenture Group, realtà di punta del Venture Capital in Italia e uno dei più importanti acceleratori di start-up a livello europeo, e il Women’s Forum for the Economy & Society, piattaforma di influenza internazionale che promuove la voce e la visione delle donne su tematiche di genere e sulle principali questioni sociali ed economiche di portata mondiale. L’iniziativa nasce nell’ambito della campagna di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con cui Procter & Gamble Italia sosterrà e realizzerà in Italia iniziative di innovazione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.“Negli ultimi anni P&G sta dimostrando di saper lavorare con il cuore, la ...

