Crotone | Simy | “Vogliamo mettere in difficoltà la Lazio Cosmi? Sapevamo giocare a calcio anche prima”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'attaccante delha parlato ai canali ufficiali del club, parlando della prossima gara che vedrà i calabresi opposti alla: "Contro la squadra di Inzaghi avremo una grande opportunità, sfideremo una delle squadre migliori del campionato. La affronteremo con la nostra umiltà, ma consapevoli della nostra forza cercando di metterli in. Ildarà sempre il meglio e sarà importante dare continuità ai risultati per tentare di arrivare alla salvezza. L'arrivo di mister? Abbiamo tanta qualità, quella non ci è mai mancata. Non è che in pochi giorni abbiamo imparato afarlo già in precedenza. Non importa lo stadio dove siamo andati a, abbiamo sempre ...

In vista della gara contro il, per cui è intervenuto, Strakosha spera di poter strappare una maglia da titolare anche se il suo rinnovo appare piuttosto in bilico. La primavera , ...ha parlato ai canali ufficiali delin vista del match contro la Lazio: le sue ...Lazio- Crotone match della 27° giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.Questo Simy non si tocca. Serse Cosmi ha subito messo titolare il nigeriano, che l’ha ripagato con tre gol in due partite. Difficile quindi cambiare ora, così come è difficile pensare a due punte. Al ...