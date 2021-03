Covid, a Messina inaugurato quarto hub per vaccinazioni in Sicilia (Di mercoledì 10 marzo 2021) inaugurato a Messina un quarto hub per le vaccinazioni di massa in Sicilia, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: già al lavoro oltre 200 persone tra medici vaccinatori, infermieri, operatori sanitari e amministrativi per portare a regime i due padiglioni 7a e 7b dell’ex complesso fieristico. vbo/c su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021)unhub per ledi massa in, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: già al lavoro oltre 200 persone tra medici vaccinatori, infermieri, operatori sanitari e amministrativi per portare a regime i due padiglioni 7a e 7b dell’ex complesso fieristico. vbo/c su Il Corriere della Città.

