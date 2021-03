Chef Damiano Carrara si sposa | la conferma su Instagram

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Le indiscrezioni hanno ricevuto, pastrynoto anche per la sua partecipazione ad alcune trasmissioni televisive, si. A rivelarlo è stato lui stesso con un post suche lo ritrae insieme a Chiara, la futura, ma già un mese fa era trapelata la notizia: a svelarlo era stato Santo Pirrotta nel corso della trasmissione Ogni Mattina, in onda su TV8 che aveva affermato che erano già stati spediti gli inviti e che il matrimonio si celebrerà a Lucca in Toscana a giugno. Adesso la notizia è diventata ufficiale grazie al post che loha pubblicato sul suo seguitissimo profiloha condiviso un’immagine che lo vede insieme alla ...