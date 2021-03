Calcio: Zoff, 'Cr7 o Pirlo? Inutile cercare un colpevole per eliminazione Juve' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Le colpe dell'uscita di scena della Juventus negli ottavi di Champions credo vadano equamente divise, sono stati commessi errori da parte di tutti, Inutile adesso cercare un capro espiatorio che sia Ronaldo o Pirlo". E' il commento di Dino Zoff all'eliminazione dei bianconeri negli ottavi di finale per mano del Porto nonostante il successo per 3-2 allo Stadium dopo i tempi supplementari, risultato che premia i portoghesi vincitori 2-1 nella gara di andata. "Nella partita di ieri sera c'è stato un po' di tutto, a decidere la gara sono stati degli episodi poi, la partita è girata male e poi è stata dura riprenderla -prosegue l'ex bianconero all'Adnkronos-. Pirlo a rischio? Questo no, si tratta di una brutta botta che ora va assorbita, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Le colpe dell'uscita di scena dellantus negli ottavi di Champions credo vadano equamente divise, sono stati commessi errori da parte di tutti,adessoun capro espiatorio che sia Ronaldo o". E' il commento di Dinoall'dei bianconeri negli ottavi di finale per mano del Porto nonostante il successo per 3-2 allo Stadium dopo i tempi supplementari, risultato che premia i portoghesi vincitori 2-1 nella gara di andata. "Nella partita di ieri sera c'è stato un po' di tutto, a decidere la gara sono stati degli episodi poi, la partita è girata male e poi è stata dura riprenderla -prosegue l'ex bianconero all'Adnkronos-.a rischio? Questo no, si tratta di una brutta botta che ora va assorbita, ma ...

