Assegno unico figli, Parlamento accelera. Obiettivo attuazione entro il primo luglio (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Con l'approvazione all'unanimità, da parte della commissione Lavoro del Senato, del ddl di delega su "riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico delle famiglie italiane", il Parlamento sblocca l'Assegno unico e universale. "Si tratta di uno snodo importante – ha affermato in una nota la presidente della commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano (M5s) – nell'iter per l'approvazione della legge, che introduce un intervento atteso da tempo. Ringrazio i commissari per l'impegno. Attraverso questa misura, elaborata dal governo Conte II, le famiglie italiane potranno beneficiare di un importante sostegno economico, oggi più che mai fondamentale, che può incentivare il lavoro delle donne e sostenere la natalità nel nostro Paese". Il provvedimento, come ha spiegato ...

elenabonetti : Ripartono oggi con il voto in Commissione Lavoro al Senato i lavori per l’assegno unico e universale. Andiamo avant… - matteosalvinimi : Nessun taglio ai contributi per le famiglie numerose: grazie a un emendamento della Lega, l’assegno unico è stato s… - DavideAiello85 : Dopo l'ok della Camera, oggi la commissione Lavoro del Senato ha dato il via libera al ddl sull'assegno unico e uni… - sadecesen_2016 : RT @matteosalvinimi: Nessun taglio ai contributi per le famiglie numerose: grazie a un emendamento della Lega, l’assegno unico è stato salv… - EdoardoTengatt1 : RT @graziano_delrio: Oggi un altro passo avanti per l’Assegno unico per i figli. Lo attendono milioni di famiglie perché è un aiuto concret… -