Xbox Game Pass accoglierà a brevissimo nuovi giochi Bethesda. The Evil Within potrebbe essere il primo (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo che Microsoft ha annunciato ufficialmente che l'acquisizione di Bethesda è stata completata, la società di Redmond in un comunicato ha anche dichiarato che diversi giochi Bethesda arriveranno già da questa settimana all'interno di Xbox Game Pass. Probabilmente il gioco che farà da apripista sarà The Evil Within: come riportato dall'account Twitter Aggiornamenti Lumia Italia, all'interno di Microsoft Store è comparso appunto The Evil Within per PC, con una data di lancio programmata per il 12 marzo. Come detto, questo elenco specifica che il gioco è la versione per PC e include tutte le espansioni DLC, quindi sarebbe specifico per Xbox Game Pass per PC. Per adesso ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo che Microsoft ha annunciato ufficialmente che l'acquisizione diè stata completata, la società di Redmond in un comunicato ha anche dichiarato che diversiarriveranno già da questa settimana all'interno di. Probabilmente il gioco che farà da apripista sarà The: come riportato dall'account Twitter Aggiornamenti Lumia Italia, all'interno di Microsoft Store è comparso appunto Theper PC, con una data di lancio programmata per il 12 marzo. Come detto, questo elenco specifica che il gioco è la versione per PC e include tutte le espansioni DLC, quindi sarebbe specifico perper PC. Per adesso ...

