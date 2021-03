Xbox conferma che l' acquisizione di Bethesda è completa e alcuni videogiochi saranno esclusive

(Di martedì 9 marzo 2021) Pochi istanti fa Microsoft ha annunciato ufficialmente che l'dita e ha dato ufficialmente il benvenuto alla società. "È un onore dare il benvenuto agli otto studi di sviluppo incredibilmente talentuosi:Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios e alle loro appassionate comunità globali nella famiglia", ha dichiarato il boss diPhil Spencer. "Ora che tutto è ufficiale, possiamo iniziare a lavorare insieme per offrire altri fantastici giochi a tutti". Spencer ha affermato checontinuerà a creare giochi "come ha sempre fatto" e hato chegiochi arriveranno anche su altre piattaforme, ma ...

Ora è ufficiale quindi, Bethesda e Zenimax fanno parte degli Xbox Games Studios. A dare la conferma definitiva sulla questione è arrivato poco fa un nuovo post firmato Phil Spencer, all'interno del quale viene ufficializzato l'acquisto.