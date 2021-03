Wta Guadalajara 2021, Cocciaretto al secondo turno: battuta Xiyu Wang (Di martedì 9 marzo 2021) Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il secondo turno del torneo WTA di Guadalajara. Sul cemento messicano, l’italiana all’esordio ha la meglio in due set e un’ora e 37 minuti sulla cinese Xiyu Wang con il punteggio di 6-4, 6-4. La ventenne di Ancona, passata per le qualificazioni, ottiene un successo importante che potrebbe portarla a giocarsi un eventuale secondo turno con l’argentina Nadia Podoroska. “La partita è stata dura – ha spiegato – lei gioca molto bene sul rapido, serve bene e tira forte. Ho giocato con intelligenza, ho servito bene e sono riuscita a giocare bene”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Elisabettasi qualifica per ildel torneo WTA di. Sul cemento messicano, l’italiana all’esordio ha la meglio in due set e un’ora e 37 minuti sulla cinesecon il punteggio di 6-4, 6-4. La ventenne di Ancona, passata per le qualificazioni, ottiene un successo importante che potrebbe portarla a giocarsi un eventualecon l’argentina Nadia Podoroska. “La partita è stata dura – ha spiegato – lei gioca molto bene sul rapido, serve bene e tira forte. Ho giocato con intelligenza, ho servito bene e sono riuscita a giocare bene”. SportFace.

Advertising

TiebreaktennisI : WTA Guadalajara: bella affermazione per Elisabetta Cocciaretto - zazoomblog : WTA Guadalajara 2021: Elisabetta Cocciaretto si prende il secondo turno un’ora e mezza per battere Xiyu Wang -… - Ubitennis : WTA Guadalajara: esordio vincente per Cocciaretto - OA_Sport : WTA Guadalajara 2021: continua il momento vincente per Elisabetta Cocciaretto - expertisepronos : ?? WTA GUADALAJARA ??: Cocciaretto - Wang ??: Cocciaretto ??: 1,79 ??: 2% #wta #teamparieurs #teamparieur -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Guadalajara La Cocciaretto nel tabellone principale del Wta Guadalajara PORTO SAN GIORGIO - Ancora soddisfazioni sportive di prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La classe 2001 fermana, impegnata nel circuito Wta Guadalajara , quest'oggi ha battuto l'americana Varvara Lepchenko 7 - 6, 6 - 4 in poco meno di due ore di intensa sfida, accedendo quindi al tabellone principale della manifestazione. Un turno di ...

La Cocciaretto nel tabellone principale del Wta Guadalajara PORTO SAN GIORGIO - Ancora soddisfazioni sportive di prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La classe 2001 fermana, impegnata nel circuito Wta Guadalajara , quest'oggi ha battuto l'americana Varvara Lepchenko 7 - 6, 6 - 4 in poco meno di due ore di intensa sfida, accedendo quindi al tabellone principale della manifestazione. Un turno di ...

WTA Guadalajara, il tabellone: di nuovo in campo Bouchard e Vandeweghe Ubi Tennis Wta Guadalajara 2021, Cocciaretto al secondo turno: battuta Xiyu Wang Wta Guadalajara, Elisabetta Cocciaretto batte in due set la cinese Xiyu Wang e si qualifica per il secondo turno ...

Cocciaretto si qualifica in Messico Ancora sugli scudi a livello internazionale la giovanissima tennista Elisabetta Cocciaretto, gloria e vanto del circolo tennis di Porto San Giorgio dove si è formata sia da un punto di vista tecnico c ...

PORTO SAN GIORGIO - Ancora soddisfazioni sportive di prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La classe 2001 fermana, impegnata nel circuito, quest'oggi ha battuto l'americana Varvara Lepchenko 7 - 6, 6 - 4 in poco meno di due ore di intensa sfida, accedendo quindi al tabellone principale della manifestazione. Un turno di ...PORTO SAN GIORGIO - Ancora soddisfazioni sportive di prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La classe 2001 fermana, impegnata nel circuito, quest'oggi ha battuto l'americana Varvara Lepchenko 7 - 6, 6 - 4 in poco meno di due ore di intensa sfida, accedendo quindi al tabellone principale della manifestazione. Un turno di ...Wta Guadalajara, Elisabetta Cocciaretto batte in due set la cinese Xiyu Wang e si qualifica per il secondo turno ...Ancora sugli scudi a livello internazionale la giovanissima tennista Elisabetta Cocciaretto, gloria e vanto del circolo tennis di Porto San Giorgio dove si è formata sia da un punto di vista tecnico c ...