Vaccini, Johnson and Johnson conferma: 200 milioni di dosi a Ue (Di mercoledì 10 marzo 2021) La società farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha confermato all'Unione europea 'l'impegno a fornire 200 milioni di dosi del candidato vaccino Janssen Covid - 19 entro il 2021, a partire dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) La società farmaceutica statunitensehato all'Unione europea 'l'impegno a fornire 200didel candidato vaccino Janssen Covid - 19 entro il 2021, a partire dal ...

