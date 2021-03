Si ribalta un’auto sull’asse interurbano Ferito un uomo, lunghe code (Di martedì 9 marzo 2021) Incidente poco prima delle 13 di martedì 9 marzo sull’asse interurbano con un’auto che si è ribaltata. Ferito un uomo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 marzo 2021) Incidente poco prima delle 13 di martedì 9 marzoconche si èta.un

Advertising

TargatoCN : Auto si ribalta a Moretta e finisce in un fossato. Intervengono i vigili del fuoco - cagliaripad : Esce fuori strada con l’auto, che si ribalta sulla SP 82 Olbia – Golfo Aranci: un ferito - ilnazionaleit : Auto si ribalta a Moretta e finisce in un fossato. Intervengono i vigili del fuoco - DirettaSicilia : Auto si ribalta sulla SS186 a Monreale, ferito un uomo, - lagazzettato : Nichelino, si ribalta con l’auto in un campo -

Ultime Notizie dalla rete : ribalta un’auto Governo: Delrio, 'si apre stagione dei doveri per fase costituente' Affaritaliani.it