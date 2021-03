Sì allo sblocco dei licenziamenti Ma col paracadute Parla Micossi

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) Non si può pensare di rinviare per tutta la vita il blocco ai. Prima o poi il mercato dovrà tornare sovrano. Ma d’altro canto non si può nemmeno immaginare che dopo mesi di congelamento si torni in un battito di ciglia a una situazione normale, pre-pandemica, magari con una Cassa Covid (la cassa integrazione per l’emergenza virus), non rifinanziata (qui l’intervista sul tema all’ex ministro, Cesare Damiano). Era, dice a Formiche.net l’economista e direttore generale di Assonime (l’associazione delle spa), Stefano, serve un riassetto degli ammortizzatori sociali, per un’uscita meno traumatica possibile dalla fase di moratoria verso il ritorno a condizioni di mercato normali., il prossimo 30 giugno scadrà il termine per la moratoria sui. Le imprese non ...