Sci alpino | Irene Curtoni e Martina Peterlini le uniche due azzurre di scena ad Åre

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 è pronta per la sua ultima tappa prima delle Finali di Lenzerheide. Le atlete, infatti, saranno di scena in quel di Åre (Svezia) dove si disputeranno due slalom. Il programma prevede il primo appuntamento nel pomeriggio di venerdì 12 marzo (ore 13.30 e 16.30 in notturna) quindi si replicherà sabato 13 (ore 10.30 e 13.45). Per l'Italia saranno impegnate due sole sciatrici: Irene Curtoni e Martina Peterlini. Entrambe sono qualificate al momento per la gara finale a 25 di Lenzerheide che sarà in programma sabato 20 marzo. La prima è sicura del pass dato che occupa la tredicesima posizione nella graduatoria di specialità, mentre Peterlini è risalita al ventiduesimo posto dopo la buona prestazione di Jasna. Foto: Lapresse

