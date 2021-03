Resident Evil Village per PS5 e Xbox Series X/S, svelate le dimensioni del gioco (Di martedì 9 marzo 2021) Recentemente, il titolo di Resident Evil Village pubblicato sullo store Microsoft ha rivelato che la dimensione del file del gioco sarebbe di circa 35 GB su Xbox Series X/S, mentre con Resident Evil Re: Verse, il numero salirà a 50 GB. Ora sappiamo anche cosa aspettarci dalle dimensioni del gioco su PS5. Secondo l'account @PlaystationSize su Twitter, la dimensione del file di Resident Evil Village su PS5 è di 27.3 GB, che è più o meno allo stesso livello delle dimensioni delle altre versioni recenti della serie. Questa dimensione però non tiene conto della patch che sarà disponibile al day one e nemmeno di Resident ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Recentemente, il titolo dipubblicato sullo store Microsoft ha rivelato che la dimensione del file delsarebbe di circa 35 GB suX/S, mentre conRe: Verse, il numero salirà a 50 GB. Ora sappiamo anche cosa aspettarci dalledelsu PS5. Secondo l'account @PlaystationSize su Twitter, la dimensione del file disu PS5 è di 27.3 GB, che è più o meno allo stesso livello delledelle altre versioni recenti della serie. Questa dimensione però non tiene conto della patch che sarà disponibile al day one e nemmeno di...

