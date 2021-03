Pirlo ad un passo dal fallimento. Dopo l’addio allo Scudetto la Juventus rischia di salutare anche la seconda Champions dell’era Covid-19 (Di martedì 9 marzo 2021) Andrea Pirlo prova a mettere le mani avanti in conferenza stampa. “Partita decisiva per la Champions, ma non per me” , afferma il tecnico della Juventus nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Porto. Andrea Pirlo mente sapendo di mentire. Sa bene, però, l’allenatore bianconero che la gara di questa sera è decisiva anche per il suo futuro nella seconda stagione dell’era Covid-19. Dopo nove scudetti consecutivi , la Juventus vede l’Inter sempre più vicina al tricolore. Il decimo titolo italiano, a meno di clamorose rimonte, è praticamente sfumato. Solo la vittoria della Champions potrebbe salvare realmente Pirlo e la stagione della Juventus. Ma il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Andreaprova a mettere le mani avanti in conferenza stampa. “Partita decisiva per la, ma non per me” , afferma il tecnico dellanella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Porto. Andreamente sapendo di mentire. Sa bene, però, l’allenatore bianconero che la gara di questa sera è decisivaper il suo futuro nellastagione-19.nove scudetti consecutivi , lavede l’Inter sempre più vicina al tricolore. Il decimo titolo italiano, a meno di clamorose rimonte, è praticamente sfumato. Solo la vittoria dellapotrebbe salvare realmentee la stagione della. Ma il ...

Advertising

SergioSarres : Il campionato non è finito L’Inter farà un passo falso e noi saremo lì pronti ad aprofittare Andrea Pirlo Ora mi… - ValerioLettieri : @internazionaleL Non riesco a vederlo, ma anche tutta la trasmissione. Elogeranno il Milan quasi primo, una Juve ch… - galois999 : RT @jason05_: #Pirlo è stato bravissimo a capire due cose: come terzino puro non ha più le doti atletiche e il passo per tenere gli avversa… - jason05_ : #Pirlo è stato bravissimo a capire due cose: come terzino puro non ha più le doti atletiche e il passo per tenere g… - Dalla_SerieA : Juve-Lazio 3-1: Morata, che doppietta. Pirlo vince in rimonta - -