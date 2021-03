Paolo Calabresi: «Quando Martin Scorsese mi ha fatto passare i guai» (Di martedì 9 marzo 2021) Da quando è stato operato al menisco, Paolo Calabresi può ormai dirsi un esperto di cartilagini: «Mando tantissimi messaggini al chirurgo, lo stalkerizzo perché, soprattutto sulle cose fisiche, voglio sapere tutto» racconta al telefono Calabresi dalla sua casa di Roma, rassicurandoci che, a neanche due settimane dall’intervento, riesce a camminare autonomamente perché il menisco tutto sommato sta bene, «si era solo usurato per via del marciume degli anni». Tra la fine delle riprese di Luna Park, la nuova serie originale di Netflix, e l’inizio di quelle della quarta stagione di Boris che lo terranno impegnato in estate, tra luglio e agosto, Calabresi, classe 1964, attore, conduttore, regista ma, soprattutto, trasformista, è pronto a sbarcare il 10 marzo su Raiuno con La bambina che non voleva cantare, il nuovo film di Costanza Quatriglio prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction incentrato sulla vita di Nada, di cui Calabresi interpreta il maestro di canto. Nel mentre, però, l’attore ammette non solo di aver approfittato di questa «questa convalescenza prolungata collettiva» che è la pandemia per occuparsi di sé stesso, ma anche di aver cominciato a scrivere un libro che racconta il periodo «folle» della sua vita che, per quasi dieci anni, lo ha portato a fingersi persone realmente esistenti in situazioni assolutamente formali. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Da quando è stato operato al menisco, Paolo Calabresi può ormai dirsi un esperto di cartilagini: «Mando tantissimi messaggini al chirurgo, lo stalkerizzo perché, soprattutto sulle cose fisiche, voglio sapere tutto» racconta al telefono Calabresi dalla sua casa di Roma, rassicurandoci che, a neanche due settimane dall’intervento, riesce a camminare autonomamente perché il menisco tutto sommato sta bene, «si era solo usurato per via del marciume degli anni». Tra la fine delle riprese di Luna Park, la nuova serie originale di Netflix, e l’inizio di quelle della quarta stagione di Boris che lo terranno impegnato in estate, tra luglio e agosto, Calabresi, classe 1964, attore, conduttore, regista ma, soprattutto, trasformista, è pronto a sbarcare il 10 marzo su Raiuno con La bambina che non voleva cantare, il nuovo film di Costanza Quatriglio prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction incentrato sulla vita di Nada, di cui Calabresi interpreta il maestro di canto. Nel mentre, però, l’attore ammette non solo di aver approfittato di questa «questa convalescenza prolungata collettiva» che è la pandemia per occuparsi di sé stesso, ma anche di aver cominciato a scrivere un libro che racconta il periodo «folle» della sua vita che, per quasi dieci anni, lo ha portato a fingersi persone realmente esistenti in situazioni assolutamente formali.

