Pagani tra i comuni con più contagi | 57 solo oggi Male anche Scafati e Salerno

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti In provincia diè di 44.331 il totale dei positivi. Nella giornata di389 nuovi positivi. È il Comune dicon 57 positivi e 235 tamponi effettuati la terza città in Campaniaper numero di nuoviregistrati, secondaa Napoli e a Torre del greco. Quasi tutti idell’agro nocerino sarnese sono tra i primi posti di questo speciale bollettino redatto dall’unità di crisi della Protezione civile. Segue infatti Nocera Inferiore con altri 30 positivi su 268 effettuati, subito dopocon altri 28 positivi così come il Comune capoluogo,. Ad Angri sempre nell’agro nocerino sarnese sono 21 i nuovisu 117 tamponi effettuati. L’elenco ...

Le 14 richieste di aiuto sono pervenute da donne residenti tra i comuni di Sarno, San Valentino Torio, Pagani e San Marzano sul Sarno che hanno dichiarato di subire violenze dai propri compagni o ... In provincia di Salerno è di 44.331 il totale dei positivi. Nella giornata di oggi 389 nuovi positivi. È il Comune di Pagani con 57 positivi e 235 tamponi effettuati la terza città in Campania oggi pe ...