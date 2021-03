Ministro Brunetta sui concorsi: sbloccare subito (Di martedì 9 marzo 2021) Rimane tra le priorità del Ministro Renato Brunetta, sbloccare i concorsi della PA. Ma non solo: ha parlato anche di smart working. Vediamo come. Ministro Brunetta: quali sono le previsioni? “Stiamo lavorando in queste ore a linee guida per sbloccare concorsi già banditi” ha affermato il Ministro, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche delle commissioni Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Rimane tra le priorità delRenatodella PA. Ma non solo: ha parlato anche di smart working. Vediamo come.: quali sono le previsioni? “Stiamo lavorando in queste ore a linee guida pergià banditi” ha affermato il, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche delle commissioni

Advertising

fattoquotidiano : Brunetta contro Brunetta: sul Fatto di domani come il ministro che ha disfatto la Pa ora deve ricostruirla.… - MauroCapozza : RT @erretti42: Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuovo Governo… - paolorm2012 : RT @CislNazionale: ?? Domani avremo un incontro importante con il Presidente #Draghi ed il Ministro #Brunetta sulla riforma della P.A. Bisog… - SpinelliFs : RT @CislNazionale: ?? Domani avremo un incontro importante con il Presidente #Draghi ed il Ministro #Brunetta sulla riforma della P.A. Bisog… - BLIND_DATA24 : RT @DomaniGiornale: Il ministro della pubblica amministrazione dieci anni dopo cerca una non facile riconciliazione. «Siamo come con Ciampi… -