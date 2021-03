Maltempo a Latina e Provincia: strade e case allegate, canali esondati. Ecco le zone più colpite (FOTO) (Di martedì 9 marzo 2021) Circa 100 richieste di intervento riconducibile al Maltempo che sta interessando il Lazio, sono giunte solo nella giornata di oggi, 9 Marzo, presso la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina. Le zone più colpite Le zone più colpite sono nei Comuni di Aprilia, Latina, Pontinia, Terracina, Gaeta, Formia, Santi Cosma e Damiano fino ad arrivare a Castelforte. Le richieste di Soccorso Tecnico Urgente dei Vigili del Fuoco vanno dallo svuotamento di cantine, vani ascensori, seminterrati e verifiche statiche. Il 115 è stato chiamato anche per richiedere il supporto ad automobilisti in panne su strade allagate a causa dell’esondazione di canali. A Santi Cosma e Damiano, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Circa 100 richieste di intervento riconducibile alche sta interessando il Lazio, sono giunte solo nella giornata di oggi, 9 Marzo, presso la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di. LepiùLepiùsono nei Comuni di Aprilia,, Pontinia, Terracina, Gaeta, Formia, Santi Cosma e Damiano fino ad arrivare a Castelforte. Le richieste di Soccorso Tecnico Urgente dei Vigili del Fuoco vanno dallo svuotamento di cantine, vani ascensori, seminterrati e verifiche statiche. Il 115 è stato chiamato anche per richiedere il supporto ad automobilisti in panne suallagate a causa dell’esondazione di. A Santi Cosma e Damiano, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di ...

