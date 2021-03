La Juventus è stata eliminata dalla Champions League (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juventus ha vinto 3-2 contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, ma è stata eliminata per il maggior numero di gol subiti in casa, dopo che all’andata i portoghesi avevano vinto 2-1. All’Allianz Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laha vinto 3-2 contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA, ma èper il maggior numero di gol subiti in casa, dopo che all’andata i portoghesi avevano vinto 2-1. All’Allianz

Advertising

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta tra Coppa dei Campioni e Champions League, la Juventus è stata eliminata agli ottavi di fina… - capuanogio : La grande colpa della #Juventus è stata la partita di Oporto. Inguardabile per 80 minuti, rimessa in piedi da Chies… - juventusfc : Ieri @Cristiano ha collezionato la presenza numero 600 in carriera nelle gare di campionato. E tanto per cambiare… - MatteoR9 : RT @OptaPaolo: 1 - Per la prima volta tra Coppa dei Campioni e Champions League, la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale per du… - partenopeoswiss : RT @OptaPaolo: 1 - Per la prima volta tra Coppa dei Campioni e Champions League, la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale per du… -