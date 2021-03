La fila di Mattarella per il vaccino è la vittoria dell'uno-vale-uno (Di martedì 9 marzo 2021) Questo sperticarsi di applausi per il Presidente Mattarella che si mette pazientemente in fila per il vaccino allo Spallanzani come un comune cittadino, nasconde qualcosa di profondamente stonato. Nulla da dire sul beau geste del Presidente: ma siamo proprio sicuri che un Capo dello Stato non abbia invece il diritto, e forse anche il dovere, di vaccinarsi prima degli altri? Negli Stati Uniti precisi protocolli di sicurezza prevedono che i politici siano in cima alla lista delle persone da tutelare; in Italia invece se il politico non si abbassa al livello dell'"uomo della strada", siamo pronti a fulminarlo. E la stampa di solito è in prima linea nel sobillare la protesta anticasta. Eppure, se c'è una persona legittimata a "saltare la fila" per il ... Leggi su panorama (Di martedì 9 marzo 2021) Questo sperticarsi di applausi per il Presidenteche si mette pazientemente inper ilallo Spallanzani come un comune cittadino, nasconde qualcosa di profondamente stonato. Nulla da dire sul beau geste del Presidente: ma siamo proprio sicuri che un Capoo Stato non abbia invece il diritto, e forse anche il dovere, di vaccinarsi prima degli altri? Negli Stati Uniti precisi protocolli di sicurezza prevedono che i politici siano in cima alla listae persone da tutelare; in Italia invece se il politico non si abbassa al livello'"uomoa strada", siamo pronti a fulminarlo. E la stampa di solito è in prima linea nel sobillare la protesta anticasta. Eppure, se c'è una persona legittimata a "saltare la" per il ...

