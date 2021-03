La famiglia Reale risponde a Harry e Meghan con un comunicato ufficiale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 marzo 2021) Diciassette milioni di spettatori davanti alla tv negli Usa per seguire l’intervista a. Oltre 11 milioni nel Regno Unito. Mancano al conto oltre 60 paesi nei quali andrà in onda questa intervista che la rete americana CBS ha venduto in pochissimo tempo. Questa sera l’intervista aMarkle e aandrà in onda anche in Italia, su TV8. Ma c’è una novità: pochi minuti fa infatti, laha voluto in qualche modore a quello che è andato in onda negli Usa, e poi anche in tutto il mondo visto che gli estratti video hanno fatto il giro di tutti i paesi. In tendenza per tutta la giornata di ieri “” e tutto quello che ruotava intorno allae alla coppia che da mesi ...