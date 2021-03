Juventus | Lapo Elkann | «Per passare il turno serve la cattiveria vista con la Lazio»

(Di martedì 9 marzo 2021)ha rilasciato un’inter, parlando così di Juve e di alcuni argomenti d’attualità verso la partita col Porto. Le sue parole A Tuttosport,ha parlato nel giorno di Juve Porto. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CHAMPIONS LEAGUE – «Mi auguro che la squadra ce la faccia e vada più lontano possibile. Auspico che giochino come contro la. Ho guardato la partita, orgoglioso di essere bianconero. Ho rivisto la Juve grintosa e dinamica. Se mettono in campo la stessa caparbietà e la stessaviste nel match con i biancocelesti hanno tutte le possibilità di battere il Porto e diil. Maproprio che mostrino quella voglia di combattere che ha travolto la ...

