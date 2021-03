Italiano Enduro, vittoria per Macoritto (Di martedì 9 marzo 2021) Partenza col botto per Lorenzo Macoritto nella prima prova del campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, domenica 7 marzo a Passirano (Bs). Il pilota di San Daniele guida ufficiale del TM Boano Factory, conquista la classe 250 2T, mettendo dietro il corregionale Maurizio Micheluz su Husqvarna. Il pilota avianese delle Fiamme Oro alle prese con acciacchi fisici, chiude secondo con un ritardo di due minuti dalla vetta della classifica. Terzo gradino del podio per il bergamasco Thomas Grigis su Gas Gas. Macoritto ha palesato un ottimo stato di forma, facendo registrare il miglior tempo assoluto in una prova speciale. Uno straordinario e inaspettato risultato è arrivato dalla la squadra del Moto Club Manzano, che per la prima volta nella sua storia, conquista il podio a squadre, giungendo terzo dietro il Moto Club ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 marzo 2021) Partenza col botto per Lorenzonella prima prova del campionatoAssoluti d’Italia di, domenica 7 marzo a Passirano (Bs). Il pilota di San Daniele guida ufficiale del TM Boano Factory, conquista la classe 250 2T, mettendo dietro il corregionale Maurizio Micheluz su Husqvarna. Il pilota avianese delle Fiamme Oro alle prese con acciacchi fisici, chiude secondo con un ritardo di due minuti dalla vetta della classifica. Terzo gradino del podio per il bergamasco Thomas Grigis su Gas Gas.ha palesato un ottimo stato di forma, facendo registrare il miglior tempo assoluto in una prova speciale. Uno straordinario e inaspettato risultato è arrivato dalla la squadra del Moto Club Manzano, che per la prima volta nella sua storia, conquista il podio a squadre, giungendo terzo dietro il Moto Club ...

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Enduro Enduro, partenza a tutto gas per Lorenzo Macoritto Partenza col botto per Lorenzo Macoritto nella prima prova del campionato Italiano Assoluti d'Italia di Enduro, domenica 7 marzo a Passirano (Brescia). Il pilota di San Daniele guida ufficiale del TM Boano Factory, conquista la classe 250 2T, mettendo dietro il corregionale ...

Il bordigotto Davide Soreca partecipa alla prima prova degli Assoluti d'Italia "Faticosa apertura dell'enduro italiano per me, non ha mostrato il mio reale potenziale ma felice di impostare un punto in cui iniziare il lavoro a bordo di questo razzo" " commenta sui social il ...

Italiano Enduro, vittoria per Lorenzo Macoritto di San Daniele del Friuli Nordest24.it Moto da enduro senza targa fermate dai carabinieri lungo la provinciale Per i due centauri, a Beverino, multa e fermo amministrativo dei mezzi per tre mesi, uno era pure senza revisione ...

L’Enduro Sanremo partecipa alla prima prova degli Assoluti d’Italia a Passirano: i risultati Sanremo. L’Enduro Sanremo ha preso parte alla prima prova degli Assoluti d’Italia – Coppa FMI/Coppa Italia Borilli Racing-Ufo Plast 2021 che è andata in scena a Passirano n ...

