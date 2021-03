Incidente in A14 | direzione Milano | morto sul colpo il camionista 43enne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) E’a 43 anni ilschiantatosi sull’autostrada A14, a tre chilometri dal casello di Agrate Brianza, in. La vittima dell’ha tamponato un altro mezzo pesante che si trovava davanti a lui, nella corsia più a destra, in cui viaggiava un 55enne, rimasto ferito in maniera lieve. Un impatto – quello delle 7.30 di stamane – devastante: la cabina del camion si è completamente accartocciata in un inferno di lamiere. Immediatamente intervenuti gli equipaggi del 118, con ambulanza ed elicottero – atterrato nel parcheggio di una ditta vicina – per ilnon c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Monza e gli agenti della Polstrada. I due mezzi incidentati sono stati portati via dai tecnici ...