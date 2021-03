Il povero Antonio Conte con 40 euro in tasca | VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) “Ma se si guarda in tasca di trova un pezzo di scudetto?” Ieri ha fatto ridere un po’ tutti la risposta di Antonio Conte che, intervistato da Sky Sport dopo Inter-Atalanta, ha spiegato cosa c’è davvero nelle sue tasche: “Ma guarda se io mi guardo in tasca trovo 40 euro adesso, perché li ho dati per fare la benzina e mi sono rimasti solo 40 euro”. Risate in studio per la battuta che ha fatto il giro dell’internet. Antonio Conte ha poi spiegato: “Ci siamo riportati a +6. E’ inevitabile, sapendo che le più dirette inseguitrici hanno vinto, che dal punto di vista psicologico ci sia una bella pressione ma andrà ad aumentare da qui alla fine. In più giocavamo contro l’Atalanta che prende punti a tutte le grandi, una squadra ostica e se non prepari bene la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) “Ma se si guarda indi trova un pezzo di scudetto?” Ieri ha fatto ridere un po’ tutti la risposta diche, intervistato da Sky Sport dopo Inter-Atalanta, ha spiegato cosa c’è davvero nelle sue tasche: “Ma guarda se io mi guardo introvo 40adesso, perché li ho dati per fare la benzina e mi sono rimasti solo 40”. Risate in studio per la battuta che ha fatto il giro dell’internet.ha poi spiegato: “Ci siamo riportati a +6. E’ inevitabile, sapendo che le più dirette inseguitrici hanno vinto, che dal punto di vista psicologico ci sia una bella pressione ma andrà ad aumentare da qui alla fine. In più giocavamo contro l’Atalanta che prende punti a tutte le grandi, una squadra ostica e se non prepari bene la ...

Advertising

sputasentenza : Povero sfigato Antonio Conte. È fermo mentalmente al catenaccio, altro che piano B. 12 milioni di euro all'anno… - BiciSenzaColore : RT @conunfilodivoce: Sarete pure in fissa con Musica leggerissima ma ancora dite 'i colapesce dimartino' o chiamate il povero Antonio 'Di M… - conunfilodivoce : Sarete pure in fissa con Musica leggerissima ma ancora dite 'i colapesce dimartino' o chiamate il povero Antonio 'D… - ZeusMega : Capisco tutto, ma Lolita così illude il povero Antonio...che poi mi dispiace anche per la moglie... #LolitaLoBosco… - BBartsv : Non siamo mica tutti uguali noi uomini cara #LolitaLobosco??non ti puoi arrabbiare con il povero Antonio -

Ultime Notizie dalla rete : povero Antonio "Quando mandai a quel paese il povero Mike Bongiorno" Non c'è bambino degli anni Sessanta e Settanta che non ricordi Provolino, mitico pupazzo che faceva da spalla a Raffaele Pisu, 16 anni prima che Antonio nascesse. E ossessivamente ripeteva quello che ...

Nadia Fusini. Maestre d'amore E mentre ripercorre la vicenda amorosa di Cleopatra con Antonio, Fusini si domanda: "chi gode di ... non è osservabile il paradosso secondo il quale chi più dà, non diventa più povero?". Sono tutte ...

Il povero Antonio Conte con 40 euro in tasca | VIDEO neXt Quotidiano "Quando mandai a quel paese il povero Mike Bongiorno" È attore e regista, ma anche figlio di Raffaele, uno dei protagonisti della tv italiana dei primi decenni: "I fan gli strappavano i vestiti di dosso" ...

La grinta di Antonio Conte in Inter-Atalanta: 90 minuti di urla, rimproveri e incitamenti Antonio Conte è stato protagonista in panchina durante la gara contro l’Atalanta. Ammonito dopo soli 10 minuti non è mai stato fermo un attimo. Ha incitato, insultato, incoraggiato tutti i suoi giocat ...

Non c'è bambino degli anni Sessanta e Settanta che non ricordi Provolino, mitico pupazzo che faceva da spalla a Raffaele Pisu, 16 anni prima chenascesse. E ossessivamente ripeteva quello che ...E mentre ripercorre la vicenda amorosa di Cleopatra con, Fusini si domanda: "chi gode di ... non è osservabile il paradosso secondo il quale chi più dà, non diventa più?". Sono tutte ...È attore e regista, ma anche figlio di Raffaele, uno dei protagonisti della tv italiana dei primi decenni: "I fan gli strappavano i vestiti di dosso" ...Antonio Conte è stato protagonista in panchina durante la gara contro l’Atalanta. Ammonito dopo soli 10 minuti non è mai stato fermo un attimo. Ha incitato, insultato, incoraggiato tutti i suoi giocat ...