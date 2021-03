Il Miur ha di recente introdotto una nuova modalità di autenticazione per l’accesso al Sidi Guida per immagini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Miur recente

La Repubblica

... è lo stessoadesso a fare chiarezza: l'eccezione oggi non si può applicare. 'Nel piùdecreto non trova applicazione il Dm 39/2020 laddove viene prevista 'la frequenza scolastica in ...CATANZARO - La dirigente dell'Usr Maria Rita Calvosa, 59 anni di Roma, coinvolta nellainchiesta di Procura e carabinieri di Vibo denominata "Diacono" che ha portato a dieci arresti, è stata sospesa. E' quanto annuncia in una nota Lucio Ficara della Cgil. L'amministrazione d'...Contrordine, genitori: anche se rientrate in categorie come personale sanitario o lavoratori di settori essenziali i vostri figli, nella Lombardia arancione rafforzato, devono fare lezione a distanza ...In un recente comunicato il Ministero della Pubblica Amministrazione ha fatto sapere che a breve verrà pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico 2021 che consentirà di effettuare 4.536 nuove assu ...