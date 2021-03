Herrera, Trap, Mou, Conte: difesa d’acciaio, Grande Inter (Di martedì 9 marzo 2021) Non può bastare il primato parziale per definire Grande Inter quella di Conte, ma il filo conduttore con il passato è la straordinaria solidità e applicazione difensiva: alla faccia dei cultori del “bel calcio” Già, il ritorno della Grande Inter. Il sogno malcelato di qualunque tifoso nerazzurro un po’ attempato. Un altro mondo, un altro calcio ma con quell’invisibile filo che oltrepassa il tempo per unire alcuni cicli vincenti della Beneamata. Da Herrera a Trapattoni, da Mourinho a (forse) Conte. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 Perché non c’è dubbio che le più intense e straordinarie gioie Interiste abbiano come fondamenta una difesa d’acciaio. Il successo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Non può bastare il primato parziale per definirequella di, ma il filo conduttore con il passato è la straordinaria solidità e applicazione difensiva: alla faccia dei cultori del “bel calcio” Già, il ritorno della. Il sogno malcelato di qualunque tifoso nerazzurro un po’ attempato. Un altro mondo, un altro calcio ma con quell’invisibile filo che oltrepassa il tempo per unire alcuni cicli vincenti della Beneamata. Daattoni, da Mourinho a (forse). PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 Perché non c’è dubbio che le più intense e straordinarie gioieiste abbiano come fondamenta una. Il successo ...

