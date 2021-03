Dove vorremo andare quando potremo tornare in vacanza

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 marzo 2021) Forse saranno esplorazioni mirate, con tour gastronomici all’aria aperta. Oppure viaggi su mezzi propri in compagnia di qualche amico, ma lontani dalla pazza folla e immersi (o emersi?) in paesaggi sconosciuti, deserti e rilassanti. Prima o poi si tornerà a viaggiare. Si sa. L’industria del turismo si sta attrezzando da più di un anno: occorre fare fronte alle limitazioni imposte dalla pandemia, concentrarsi sul versante igienico-sanitario (come raccomanda questa ricerca), rivitalizzare i trasporti e riscrivere, in qualche modo, l’offerta per turisti e vacanzieri. E la cosa meno ovvia perché, dopo più di due anni di chiusure e riaperture è difficile immaginare, in modo più o meno preciso, cosa vorranno fare le persone in. È molto probabile, scrive Sophie Gilbert sull’Atlantic, che la quarantena forzata, la nuova sensibilità su igiene e salute, l’abitudine alle ...