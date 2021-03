«Devo giocare per il Flamengo». La rivelazione su Vidal (Di martedì 9 marzo 2021) Arturo Vidal potrebbe lasciare l’Inter entro il 2022: l’ex compagno Rafinha svela una vecchia conversazione su un eventuale approdo al Flamengo Arturo Vidal potrebbe lasciare l’Inter entro il 2022. L’ex compagno al Bayern Monaco Rafinha ha svelato una vecchia conversazione su un eventuale approdo del centrocampista cileno al Flamengo. «Arturo ama il Flamengo. Dice che lui in Brasile si identifica con questo club e gli piacciono i tifosi. Quando ci ha visto vincere la Libertadores nel 2019 è impazzito e mi ha detto “Rafa, Devo giocare per il Flamengo“». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Arturopotrebbe lasciare l’Inter entro il 2022: l’ex compagno Rafinha svela una vecchia conversazione su un eventuale approdo alArturopotrebbe lasciare l’Inter entro il 2022. L’ex compagno al Bayern Monaco Rafinha ha svelato una vecchia conversazione su un eventuale approdo del centrocampista cileno al. «Arturo ama il. Dice che lui in Brasile si identifica con questo club e gli piacciono i tifosi. Quando ci ha visto vincere la Libertadores nel 2019 è impazzito e mi ha detto “Rafa,per il“». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

lostjnpieces : devo smetterla di giocare col tastino dell’iPhone perché sennò lo rompo subito - RpgBox77 : @Nicco2D @maguzzolo @MX_Thor85 Si, devo tradurre 'some' in sostanza. Starfield è il candidato ideale per capire cos… - unknown_crstn : Voglio giocare a brawlhalla ma devo fare storia perché giovedì ho l'interrogazione e non ho ancora ripetuto - Nairob19 : Avete presente il lavoro? Io co devo andare tutti i giorni...e anche loro hanno impegni, soprattutto adesso...non s… - OhhMyreal : RT @WazzaFit: Devo dire che preferivo giocare bene come il Milan e prenderne 3. Sono sincero -