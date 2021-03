DAYDREAMER | anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 9 marzo 2021)– le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 15 a venerdì 19: Leyla e Emre decidono che è arrivato il momento di avere un figlio e di trovare una casa tutta per loro; questo getta nello sconforto i genitori di lei. Yigit chiede a Sanem di sposarlo ma la ragazza, aiutata da Cengiz e da Muzaffer, prende tempo. Mihriban porta la figlia di Cansu da Sanem e le chiede di farle da babysitter, ma si tratta solo di uno stratagemma per lasciare Sanem e Can da soli.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Fra salse piccanti e bebè, sono in corso prove di riavvicinamento tra Can e Sanem. Can incarica un investigatore di indagare su Yigit. Aziz, Mihriban, Muzaffer, Deren e Ceycey “spiano” Can e Sanem, nell’intento di farli tornare ...