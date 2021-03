Damma Covid | in Italia più di 100 000 morti dall’inizio dell’emergenza

Leggi su newsmondo

(Di martedì 9 marzo 2021) Coronavirus, l’sfonda il muro dei 100.000 decessi e si unisce a Stati Uniti, Brasile, Messico, India e Regno Unito. Con i 318 decessi registrati nella giornata dell’8 marzo, l’supera la soglia del 100.000 decessi riconducibili al nuovo coronavirus. Superando le polemiche che hanno segnato la prima fase della pandemia, facciamo affidamento a quelli che sono i dati ufficiali: centomilalegata alla diffusione del-19. Poco importa se il virus abbia causato direttamente i decessi, se le persone siano morte con ilo per il, riprendendo una discussione che ha caratterizzato la fase dura. I numeri parlano di una situazione drammatica e pongono in nostro Paese in ...