Dal lockdown agli spostamenti | così Draghi modifica il Dpcm

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 9 marzo 2021) Valentina Dardari Probabilmente verranno limitati ulteriormente anche gli. Convocata per oggi alle 9 una riunione d’urgenza con il Comitato tecnico scientifico Il nuovoverràto e per farlo è stato chiesto l’aiuto del Comitato tecnico scientifico che si riunirà d’urgenza questa mattina alle 9. Dovremo quindi prepararci a nuovi divieti e restrizioni che potrebbero entrare in vigore già dal prossimo week-end. Le nuove norme verranno decise dal governo dopo aver ascoltato il parere dei tecnici. La curva continua a salire Già si parla di unnei fine settimana e in quelle zone dove viene superata la soglia massima di 250 casi per 100mila abitanti. Nei Comuni con scuole chiuse verranno probabilmente chiusi anche i negozi, i bar e i ristoranti. La curva epidemiologica continua ...