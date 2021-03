Covid | Sileri | ' No a un lockdown generalizzato | meglio misure chirurgiche e restrizioni più severe' | E in Calabria riaprono le scuole

Advertising

LaPresse_news : Covid, Sileri: “Non serve un lockdown nazionale ma un rafforzamento di alcune misure” - FederAnziani_FA : RT @FederAnziani: La Vicepresidente del Senato Paola Taverna, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Sen. Gianfranco Rufa, il… - FederAnziani : La Vicepresidente del Senato Paola Taverna, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Sen. Gianfranco Ruf… - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Sileri: no a un lockdown generalizzato, sì a misure chirurgiche #covid - JPCK72 : RT @revneD88: Mi dovete arrestare per farmi stare a casa. La multa? La multa la strapperò davanti ai vostri occhi. Con le multa vi ci potet… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

Nel frattempo la vaccinazione va avanti", dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo(M5s) . "Non sono favorevole a un lockdown generalizzato ma a misure chirurgiche più o meno ampie a ...09 mar 09:56: "Strategia singola dose Gb sta mostrando risultati" 'La strategia di inoculare una singola dose di vaccino' anti, messa a punto in Gran Bretagna e altri Paesi, 'sta ..."Con la progressione nell'approvvigionamento dei vaccini si tratterà di resistere poche altre settimane, non necessariamente con un lockdown ...A un anno esatto dal primo lockdown da pandemia per l'Italia e con il carico di 100mila morti per Covid-19, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ...