Covid Lazio: aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Roma sotto i 700 casi (Di martedì 9 marzo 2021) Poco fa, a seguito del quotidiano ‘briefing’ con la stampa, l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, ha informato che nelle ultime 24 ore “Nel Lazio, su oltre 14mila tamponi (+2.672) e oltre 26mila antigenici per un totale di oltre 40mila test, si registrano 1.431 casi positivi (+256), 28 i decessi (+6) e +753 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%”. Infine, per quanto riguarda il capoluogo ha aggiunto D’Amato, “I casi a Roma città sono sotto quota 700”, una cifra certo non ‘consolante’. Dopo aver sottolineato la propria “preoccupazione per la regolarità delle forniture dei vaccini”, ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 marzo 2021) Poco fa, a seguito del quotidiano ‘briefing’ con la stampa, l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato, ha informato che nelle ultime 24 ore “Nel, su oltre 14mila tamponi (+2.672) e oltre 26mila antigenici per un totale di oltre 40mila test, si registrano 1.431positivi (+256), 28 i(+6) e +753 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%”. Infine, per quanto riguarda il capoluogo ha aggiunto D’Amato, “Icittà sonoquota 700”, una cifra certo non ‘consolante’. Dopo averlineato la propria “preoccupazione per la regolarità delle forniture dei vaccini”, ...

RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 ?? Il calendario per accedere alla prenotazione della somministrazione per i cittadini resid… - SkyTG24 : Covid Lazio, D’Amato: “Avanti su vaccino Sputnik anche senza l’Europa” - Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - Giuggio72684862 : RT @sandroz_it: Su 100.103 morti per #covid : Nord Italia 73.248 su 31.308.771 abitanti (ISTAT 2019) Centro-Sud Italia, dal Lazio in giù,… - PeroniStefano : RT @ZZiliani: Lo hanno rispettato tutti il protocollo #Covid, anche le retrocesse Spal, Brescia e Lecce. Tutti tranne la #Juventus (scudett… -