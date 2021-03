Covid, da Camera ‘no’ a riapertura palestre, piscine e scuole di danza (Di martedì 9 marzo 2021) Nessuna riapertura per piscine, palestre e scuole di danza in zona gialla o bianca, cioè le zone meno colpite dall’emergenza coronavirus. L’aula della Camera ha infatti respinto con 217 contrari, 66 favorevoli e 160 astensioni, l’emendamento presentato da Fdi (prima firma Giorgia Meloni). A favore della proposta di Fdi, riguardante il decreto Covid-elezioni in discussione a Montecitorio, hanno votato anche alcuni deputati di Fi, Cambiamo e Azione. “Chiediamo al governo di prendere in considerazione la riapertura delle palestre, delle piscine e delle scuole di danza, nelle zone bianche e gialle, secondo il rispetto di protocolli in vigore”, aveva detto il presidente di Fdi Meloni, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Nessunaperdiin zona gialla o bianca, cioè le zone meno colpite dall’emergenza coronavirus. L’aula dellaha infatti respinto con 217 contrari, 66 favorevoli e 160 astensioni, l’emendamento presentato da Fdi (prima firma Giorgia Meloni). A favore della proposta di Fdi, riguardante il decreto-elezioni in discussione a Montecitorio, hanno votato anche alcuni deputati di Fi, Cambiamo e Azione. “Chiediamo al governo di prendere in considerazione ladelle, dellee delledi, nelle zone bianche e gialle, secondo il rispetto di protocolli in vigore”, aveva detto il presidente di Fdi Meloni, ...

