Covid-19: morto in Grecia un neonato di 37 giorni (Di martedì 9 marzo 2021) L'intera Grecia è in lutto per la morte del neonato di 37 giorni che non è riuscito a sconfiggere il Covid-19 con cui stava combattendo da giorni. Il piccolo risulta essere la più giovane vittima di Coronavirus nella nazione ellenica. Il bimbo era stato ricoverato presso l'ospedale pediatrico ateniese Agia Sofia da oltre 10 giorni e le sue condizioni erano così critiche da trovarsi attaccato a un respiratore. Grecia: morto di Covid un neonato di 37 giorni La morte del neonato di 37 giorni in Grecia ha colpito duramente la sua nazione, ma ha lasciato senza parole anche tutto il resto del globo. La tragica notizia è stata riportata dall'Agenzia Stampa ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 marzo 2021) L'interaè in lutto per la morte deldi 37che non è riuscito a sconfiggere il-19 con cui stava combattendo da. Il piccolo risulta essere la più giovane vittima di Coronavirus nella nazione ellenica. Il bimbo era stato ricoverato presso l'ospedale pediatrico ateniese Agia Sofia da oltre 10e le sue condizioni erano così critiche da trovarsi attaccato a un respiratore.diundi 37La morte deldi 37inha colpito duramente la sua nazione, ma ha lasciato senza parole anche tutto il resto del globo. La tragica notizia è stata riportata dall'Agenzia Stampa ...

