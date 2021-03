Ci sono cibi che creano dipendenza: uno studio spiega perché (Di martedì 9 marzo 2021) Anche tu avrai notato che ci sono alimenti che danno dipendenza. Si tratta molto spesso di prodotti industriali stra-processati e che hanno davvero poco a che vedere con i cibi naturali. Per fare solo un esempio, le patatine fritte. Adesso un nuovo studio ci rivela come mai diventiamo dipendenti dalle patatine, dai biscotti confezionati o dalle pizze surgelate. Ashley Gearhardt, docente associata del dipartimento di psicologia dell’Università del Michigan, ha indagato la cosa e da poco ha reso noti i risultati della sua ricerca, condotta assieme al dottor Johannes Hebebrand, capo del dipartimento di psichiatria infantile dell’Università di Duisburg-Essen, in Germania. Il paper ha visto la pubblicazione sull’American Journal of Clinical Nutrition. Alimenti come quelli indicati sopra (patatine fritte, pizza, gelati e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 9 marzo 2021) Anche tu avrai notato che cialimenti che danno. Si tratta molto spesso di prodotti industriali stra-processati e che hanno davvero poco a che vedere con inaturali. Per fare solo un esempio, le patatine fritte. Adesso un nuovoci rivela come mai diventiamo dipendenti dalle patatine, dai biscotti confezionati o dalle pizze surgelate. Ashley Gearhardt, docente associata del dipartimento di psicologia dell’Università del Michigan, ha indagato la cosa e da poco ha reso noti i risultati della sua ricerca, condotta assieme al dottor Johannes Hebebrand, capo del dipartimento di psichiatria infantile dell’Università di Duisburg-Essen, in Germania. Il paper ha visto la pubblicazione sull’American Journal of Clinical Nutrition. Alimenti come quelli indicati sopra (patatine fritte, pizza, gelati e ...

