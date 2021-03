Champions, Juventus eliminata: non basta 3 - 2 al Porto (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juventus batte in casa 3 - 2 ai supplementari il Porto e viene eliminata agli ottavi di finale della Champions League. All'andata, infatti, la la i bianconeri avevano perso 2 - 1 . Nel primo tempo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Labatte in casa 3 - 2 ai supplementari ile vieneagli ottavi di finale dellaLeague. All'andata, infatti, la la i bianconeri avevano perso 2 - 1 . Nel primo tempo ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta tra Coppa dei Campioni e Champions League, la Juventus è stata eliminata agli ottavi di fina… - SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - Daniel95008258 : RT @DVACMILAN: L'eliminazione della Juventus dalla Champions é un po' come la Pasqua. C'è ogni anno, non cade sempre nella stessa data ed é… - TUTTOJUVE_COM : Tacchinardi: 'Non è stata una Juventus all'altezza della Champions League' -