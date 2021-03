Calciatore arrestato con sette kg di droga (Di martedì 9 marzo 2021) Un Calciatore dilettante residente a Prato, di 28 anni è stato arrestato per reati inerenti gli stupefacenti. Sequestrati sette chili tra hashish, marijuana, eroina e cocaina. Il giovane, ... Leggi su lanazione (Di martedì 9 marzo 2021) Undilettante residente a Prato, di 28 anni è statoper reati inerenti gli stupefacenti. Sequestratichili tra hashish, marijuana, eroina e cocaina. Il giovane, ...

Advertising

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Calciatore nasconde 7 chili di droga nel garage di un familiare, arrestato dai carabin… - reteversilia : Calciatore arrestato con oltre sette chili di droga in garage - tvprato : Calciatore dilettante arrestato per spaccio: in garage stoccava 7 chili di droga - IlTirrenoPrato : Giovane pratese in manette a San Giusto: sequestrati oltre cinque chili di marijuana e più di due chili di hashish - Antonio98854326 : E andato in pallone CRONACA ITALIA: ARRESTATO ex CALCIATORE di JUVENTUS, INTER e ROMA, coltivava CAMPI di MARIJUANA… -