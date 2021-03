Belen Rodriguez e l’uscita inaspettata: “È grande come…” (Di martedì 9 marzo 2021) La modella argentina Belen Rodriguez sta proseguendo la sua gravidanza. Nelle ultime ore ha fatto un’uscita inaspettata Belen Rodriguez (Instagram)La famosa showgirl, come è ormai noto, quest’estate partorirà per la seconda volta. Proprio all’inizio di Marzo infatti, è entrata nel sesto mese di gravidanza. Nonostante la pancia stia crescendo man mano sempre di più, Belen continua con il suo lavoro da modella. Quotidianamente sul suo profilo appaiono diversi scatti in cui mostra i suoi ricercatissimi outfit. Il piccolo Santiago avrà quindi una sorellina molto presto, con la quale potrà condividere tanti bei momenti insieme. Anche il suo nome è stato svelato, la nascitura si chiamerà infatti Luna Marì. Il primogenito, nato dalla relazione sentimentale terminata tempo fa ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021) La modella argentinasta proseguendo la sua gravidanza. Nelle ultime ore ha fatto un’uscita(Instagram)La famosa showgirl, come è ormai noto, quest’estate partorirà per la seconda volta. Proprio all’inizio di Marzo infatti, è entrata nel sesto mese di gravidanza. Nonostante la pancia stia crescendo man mano sempre di più,continua con il suo lavoro da modella. Quotidianamente sul suo profilo appaiono diversi scatti in cui mostra i suoi ricercatissimi outfit. Il piccolo Santiago avrà quindi una sorellina molto presto, con la quale potrà condividere tanti bei momenti insieme. Anche il suo nome è stato svelato, la nascitura si chiamerà infatti Luna Marì. Il primogenito, nato dalla relazione sentimentale terminata tempo fa ...

