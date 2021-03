Audi Q4 e-tron - Primi dettagli dellelettrica su base Meb - VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) L' trong>Audi trong> svela i Primi dettagli della versione definitiva della Q4 e-tron, la Suv elettrica media che porta al debutto nella gamma dei Quattro anelli il pianale Meb del gruppo Volkswagen. La vettura viene mostrata solo con una serie di pellicole applicate alla carrozzeria, confermando l'estrema somiglianza con la concept che l'ha preceduta, ma il focus è per il momento sugli interni e sulla tecnologia di bordo. Le caratteristiche tecniche e il prezzo della vettura non sono ancora stati resi noti e saranno diffusi nelle prossime settimane. Look da concept. Per la Q4 e-tron l' trong>Audi trong> ha scelto la linea della continuità, con uno stile che affonda le radici nel Dna del marchio nonostante l'adozione di una piattaforma inedita. ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 marzo 2021) L'trong> svela idella versione definitiva della Q4 e-, la Suv elettrica media che porta al debutto nella gamma dei Quattro anelli il pianale Meb del gruppo Volkswagen. La vettura viene mostrata solo con una serie di pellicole applicate alla carrozzeria, confermando l'estrema somiglianza con la concept che l'ha preceduta, ma il focus è per il momento sugli interni e sulla tecnologia di bordo. Le caratteristiche tecniche e il prezzo della vettura non sono ancora stati resi noti e saranno diffusi nelle prossime settimane. Look da concept. Per la Q4 e-l'trong> ha scelto la linea della continuità, con uno stile che affonda le radici nel Dna del marchio nonostante l'adozione di una piattaforma inedita. ...

Advertising

guidaautonoma : #Audi Q4 e-tron, primo sguardo agli interni dell'elettrica: ci sarà la realtà aumentata - markus_auto : Avanti coi Suv: pronti l’Audi Q4 e-tron e la Kia EV6 ... - markus_auto : Audi Q4 e-tron: svelati gli interni ... - startupmag17 : RT @DigitalicMag: Audi Q4 e-tron è il prossimo SUV compatto 100% elettrico della casa tedesca in uscita il prossimo mese. In anteprima svel… - popup_2015 : RT @DigitalicMag: Audi Q4 e-tron è il prossimo SUV compatto 100% elettrico della casa tedesca in uscita il prossimo mese. In anteprima svel… -