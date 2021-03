"Viva il rock anni '70. Ma non è una rivincita" - (Di lunedì 8 marzo 2021) Paolo Giordano La band controtendenza rispetto a rap e trap. "A Londra siamo tornati alle radici del suono" Voce, chitarra, basso, batteria e via andare. È il biglietto da visita dei Maneskin, che hanno vinto Sanremo partendo dal posto paradossalmente: quello dove stanno le sorprese. Nessuno si aspettava che vincessero e invece: primo posto con una botta di televoto da corazzata. In settant'anni non era mai accaduto che un gruppo così sguaiato e potente vincesse un Festival costruito sui pilastri di Modugno e Ramazzotti mica sui Led Zeppelin o sui Rage Against The Machine. Sono in quattro, il cantante si chiama Damiamo ed è un sex symbol e loro sono usciti da X Factor dopo aver iniziato a suonare in localini piccoli così oppure per strada: «Sono trascorsi quattro anni e siamo soddisfattissimi di tutto ciò che abbiamo raggiunto», ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Paolo Giordano La band controtendenza rispetto a rap e trap. "A Londra siamo tornati alle radici del suono" Voce, chitarra, basso, batteria e via andare. È il biglietto da visita dei Maneskin, che hanno vinto Sanremo partendo dal posto paradossalmente: quello dove stanno le sorprese. Nessuno si aspettava che vincessero e invece: primo posto con una botta di televoto da corazzata. In settant'non era mai accaduto che un gruppo così sguaiato e potente vincesse un Festival costruito sui pilastri di Modugno e Ramazzotti mica sui Led Zeppelin o sui Rage Against The Machine. Sono in quattro, il cantante si chiama Damiamo ed è un sex symbol e loro sono usciti da X Factor dopo aver iniziato a suonare in localini piccoli così oppure per strada: «Sono trascorsi quattroe siamo soddisfattissimi di tutto ciò che abbiamo raggiunto», ...

